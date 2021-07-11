Британский миллиардер Ричард Брэнсон должен отправиться сегодня в космос

Он сделает это на корабле собственной компании Virgin Galactic. Причем Брэнсон летит на девять дней раньше своего конкурента — основателя Amazon и Blue Origin Джеффа Безоса. Оба полета формально будут суборбитальными, Корабли обеих компаний поднимаются на 80-100 км и несколько минут проводят в условиях микрогравитации. Однако в Blue Origin Безоса настаивают, что в отличие от «высотного самолета» Брэнсона их корабль пролетит выше отметки в 100 км, которую считают границей космоса.