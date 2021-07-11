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03:08, 11 июля 2021

Британский миллиардер Ричард Брэнсон должен отправиться сегодня в космос

Он сделает это на корабле собственной компании Virgin Galactic. Причем Брэнсон летит на девять дней раньше своего конкурента — основателя Amazon и Blue Origin Джеффа Безоса. Оба полета формально будут суборбитальными, Корабли обеих компаний поднимаются на 80-100 км и несколько минут проводят в условиях микрогравитации. Однако в Blue Origin Безоса настаивают, что в отличие от «высотного самолета» Брэнсона их корабль пролетит выше отметки в 100 км, которую считают границей космоса.


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