Внеочередные парламентские выборы пройдут сегодня в Болгарии

Предыдущее голосование состоялось в апреле, однако ни одна из партий не смогла сформировать правящую коалицию. Местная пресса пишет, что в этот раз партия «ГЕРБ» действующего премьераможет проиграть новой политической силе под названием «Есть такой народ», которая появилась лишь в прошлом году. Выборы проходят на фоне критики нынешнего правительства. Власти обвиняют в неспособности обуздать коррупцию, справиться с обнищанием населения, провести судебную реформу.
2021-07-11T03:07:37+03:00
2021-07-11T03:07:37+03:00
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03:07, 11 июля 2021
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