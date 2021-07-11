Власти Челябинской области планируют приступить сегодня к выплатам пострадавшим от природных пожаров

С понедельника должна начаться фактическая работа по определению ущерба. К сегодняшнему дню, по данным руководства региона, угрозы распространения огня на населенные пункты нет. В пятницу из-за лесных пожаров серьезно пострадали два населенных пункта. Сгорели десятки жилых домов. Сообщается об одном погибшем. Для тушения пожаров привлечена авиация. По предварительным данным, причиной возгорания моли стать т.н. сухие грозы.
2021-07-11T03:06:01+03:00
2021-07-11T03:06:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 11 июля 2021
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