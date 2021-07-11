Власти Челябинской области планируют приступить сегодня к выплатам пострадавшим от природных пожаров

С понедельника должна начаться фактическая работа по определению ущерба. К сегодняшнему дню, по данным руководства региона, угрозы распространения огня на населенные пункты нет. В пятницу из-за лесных пожаров серьезно пострадали два населенных пункта. Сгорели десятки жилых домов. Сообщается об одном погибшем. Для тушения пожаров привлечена авиация. По предварительным данным, причиной возгорания моли стать т.н. сухие грозы.