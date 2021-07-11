Легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на автодорогу в республике Коми

Пострадавших нет, самолет не поврежден, говорят в прокуратуре. Сообщается, что воздушное судно вылетело из аэропорта Печоры для патрулирования лесных участков. На борту находились два человека. Характер неисправности, из-за которой пришлось совершить посадку на проезжую часть, не уточняется. Самолет планируют вернуть на аэродром.
2021-07-11T03:05:33+03:00
2021-07-11T03:05:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 11 июля 2021
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