Легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на автодорогу в республике Коми

Пострадавших нет, самолет не поврежден, говорят в прокуратуре. Сообщается, что воздушное судно вылетело из аэропорта Печоры для патрулирования лесных участков. На борту находились два человека. Характер неисправности, из-за которой пришлось совершить посадку на проезжую часть, не уточняется. Самолет планируют вернуть на аэродром.