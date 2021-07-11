Руководитель Центризбиркома отрицает какое-либо обсуждение переноса думских выборов

Элла Памфилова сказала агентству ТАСС, что дата голосования назначена, избирательный процесс запущен. Накануне интернет-издание Ura.ru написало, что российские власти якобы обсуждают идею переноса выборов с сентября на конец текущего года или следующую весну в связи с ростом заболеваемости из-за коронавируса. А также запретами в регионах, которые не способствуют росту популярности партии власти. Согласно указу президента, выборы пройдут в три дня с 17 по 19 сентября.
2021-07-11T03:04:54+03:00
2021-07-11T03:04:54+03:00
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03:04, 11 июля 2021
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