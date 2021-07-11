Американские военнослужащие попали под обстрел в Сирии

Это произошло на востоке страны неподалеку от нефтяного месторождения, передает со ссылкой на источники в Пентагоне агентство Reuters. Огонь не велся прямой наводкой, пострадавших и повреждений нет. Пояснил собеседник в военном ведомстве. Кто может стоять за нападением, пока не уточняется.