Американские военнослужащие попали под обстрел в Сирии

Это произошло на востоке страны неподалеку от нефтяного месторождения, передает со ссылкой на источники в Пентагоне агентство Reuters. Огонь не велся прямой наводкой, пострадавших и повреждений нет. Пояснил собеседник в военном ведомстве. Кто может стоять за нападением, пока не уточняется.
2021-07-11T03:04:17+03:00
2021-07-11T03:04:17+03:00
https://echo.msk.ru/news/2869056-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:04, 11 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Управление из космоса – к новой стратегии национальной безопасности Но дело не только в том, что начальство ушло в астрал и не желает возвращаться оттуда. В армии, когда солдат заступает на караул, он произносит священную формулу: «Охране и обороне подлежит…» — дальше перечисляется, что именно он охраняет…