Режим ЧС введен в Тольятти из-за природного пожара

Огонь вспыхнул в городском лесничестве. Власти подготовили автобусы для эвакуации санатория поблизости от места происшествия. Для борьбы с пожаром привлекли вертолет. Также сильные лесные пожары бушуют в Челябинской области. Там, по предварительным данным, сгорели несколько десятков домов, есть погибший.
2021-07-11T02:08:32+03:00
2021-07-11T02:08:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:08, 11 июля 2021
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