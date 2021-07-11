Режим ЧС введен в Тольятти из-за природного пожара

Огонь вспыхнул в городском лесничестве. Власти подготовили автобусы для эвакуации санатория поблизости от места происшествия. Для борьбы с пожаром привлекли вертолет. Также сильные лесные пожары бушуют в Челябинской области. Там, по предварительным данным, сгорели несколько десятков домов, есть погибший.