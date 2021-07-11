Активист нижегородского отделения «Яблока» потребовал исключить из партии Григория Явлинского

Алексей Садомовский считает, что высказываниями в адрес сторонников Алексея Навального основатель партии нанёс ей «политический ущерб», и таким образом нарушил устав. На днях в интервью телеканалу «Дождь» Явлинский предложил сторонникам оппозиционного политика не голосовать за кандидатов от «Яблока» из-за разници в позициях. В пресс-службе «Яблока» ответили интернет-изданию Znak.com, что в партии десятки тысяч членов, и каждый из них имеет право обращаться в руководящие органы. В то же время по уставу вопрос о членстве Явлинского должен рассматривать партийный съезд.