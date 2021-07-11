Укрепление границы с Белоруссией может обойтись Литве в 42 млн. евро

В посольстве этой республики в Германии сказали немецкому порталу RND, что такая сумма потребуется в том числе на усиление системы наблюдения. Вильнюс, по словам представителей дипмиссии, рассматривают нелегальную миграцию как «гибридную агрессию» со стороны Белоруссии и ожидают поддержки со стороны Европейского Союза. Официальный Минск ранее объявил, что в ответ на новые санкции не будет сдерживать приток нелегалов в Европу. Всего за последнее время литовские пограничники задержали более 1500 нелегалов, которые пытаются проникнуть с территории Белоруссии.
2021-07-11T02:07:28+03:00
2021-07-11T02:07:28+03:00
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02:07, 11 июля 2021
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