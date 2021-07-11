Туркменистан стягивает тяжелую военную технику к границе с Афганистаном

Танки, пушки и бронетранспортеры направлены в город Серхетабад, пишет со ссылкой на свои источники интернет-издание Turkmen.news. Это происходит на фоне сообщений о том, что приграничные с Туркменистаном районы Афганистана берут под свой контроль талибы. За последние дни в районе Серхетабада с афганской территории были слышны звуки стрельбы и несколько мощных взрывов. Ранее сообщалось, что туркменские офицеры эвакуируют семьи подальше от границы с Афганистаном. Запрещенное в России движение «Талибан» берет под свой контроль районы Афганистана на фоне вывода из этой страны военных контингентов США и НАТО.