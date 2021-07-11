Туркменистан стягивает тяжелую военную технику к границе с Афганистаном

Танки, пушки и бронетранспортеры направлены в город Серхетабад, пишет со ссылкой на свои источники интернет-издание Turkmen.news. Это происходит на фоне сообщений о том, что приграничные с Туркменистаном районы Афганистана берут под свой контроль талибы. За последние дни в районе Серхетабада с афганской территории были слышны звуки стрельбы и несколько мощных взрывов. Ранее сообщалось, что туркменские офицеры эвакуируют семьи подальше от границы с Афганистаном. Запрещенное в России движение «Талибан» берет под свой контроль районы Афганистана на фоне вывода из этой страны военных контингентов США и НАТО.
2021-07-11T02:06:57+03:00
2021-07-11T02:06:57+03:00
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02:06, 11 июля 2021
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