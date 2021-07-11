В Москве всего за один день закончилась очередная партия вакцины от коронавируса «КовиВак»

На сайте мэрии сообщается. что сейчас ее нет в наличии, также как и «ЭпивакКороны». Еще утром в субботу в столичном руководстве объявили, что партия «КовиВака» поступила в 14 прививочных пунктов. Несмотря на 30-градусную жару, москвичи выстроились в очереди на прививку. Некоторые находились там около пяти часов. К вечеру агентство «Интерфакс» предупредило, что запасы препарата практически исчерпаны. «КовиВак» отличается от других вакцин тем, что содержит цельный, но при этом убитый коронавирус. В Москву уже приходили несколько партий вакцины, и довольно быстро они заканчивались.