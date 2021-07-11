В американском Шарлоттсвилле демонтировали памятники двум известным генералам армии Конфедерации

Это монументы Роберту Ли и Томасу «Каменная стена» Джексону. Городской совет предложил снести памятник Ли еще четыре года назад, но тогда на его защиту встали ультраправые радикалы и расисты. В этом году Верховный суд Вирджинии отменил запрет на снос памятников, который наложил окружной суд. А городской совет проголосовал за то, чтобы также убрать памятник Джексону. В прошлом году в ходе массовых протестов памятники генералам рабовладельческого Юга были стихийно снесены в ряде городов США.
2021-07-11T01:08:04+03:00
2021-07-11T01:08:04+03:00
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01:08, 11 июля 2021
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