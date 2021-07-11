«Аэрофлот» рекомендует пассажирам заранее приезжать в аэропорт Шереметьево для регистрации

Время обслуживания международных рейсов увеличилось из-за дополнительных процедур, в том числе связанных с коронавирусными ограничениями, сказали представители перевозчика. В терминале, который обслуживает внутренние рейсы, проводится реконструкция, что может усложнять дорожное движение. Накануне в дирекции аэропорта предупредили, что из-за проверки у пассажиров международных рейсов тестов на коронавирус, у стоек регистрации возникли длинные очереди.
2021-07-11T01:07:35+03:00
2021-07-11T01:07:35+03:00
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01:07, 11 июля 2021
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