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01:06, 11 июля 2021

В Санкт-Петербурге скончался пострадавший в результате столкновения катера с оградой набережной

Он находился в состоянии клинической смерти, сказали в следственном управлении на транспорте агентству РИА Новости. Возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел накануне вечером на канале в юго-западной части города. В результате столкновения катера с ограждением 9 человек, из них трое детей, оказались в воде. Они получили травмы и переломы различной степени тяжести. По предварительным данным, взрослые на судне находились в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, сам катер был перегружен.


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