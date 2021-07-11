В Москве снова практически исчерпаны запасы вакцины от коронавируса «КовиВак», передает агентство «Интерфакс»

Накануне тысячи москвичей по нескольку часов на жаре стояли в очереди, чтобы сделать прививку именно этим препаратом. Ранее стало известно, что закончилась другая вакцина «ЭпиВакКорона». Более недели в Москве привиться от коронавируса можно было только «Спутником V», пишет «Новая газета». «КовиВак» отличается от других вакцин тем, что она содержит в себе цельный, но убитый коронавирус.
2021-07-11T01:05:29+03:00
2021-07-11T01:05:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 11 июля 2021
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