В Москве снова практически исчерпаны запасы вакцины от коронавируса «КовиВак», передает агентство «Интерфакс»

Накануне тысячи москвичей по нескольку часов на жаре стояли в очереди, чтобы сделать прививку именно этим препаратом. Ранее стало известно, что закончилась другая вакцина «ЭпиВакКорона». Более недели в Москве привиться от коронавируса можно было только «Спутником V», пишет «Новая газета». «КовиВак» отличается от других вакцин тем, что она содержит в себе цельный, но убитый коронавирус.