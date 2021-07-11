Досрочные парламентские выборы пройдут сегодня в Молдавии

Президент Майя Санду назначила голосование после того, как парламент долгое время не мог утвердить новый кабинет министров. Согласно опросам фаворитами является пропрезидентская и проевропейская партия «Действие и солидарность». Далее идет блок коммунистов и социалистов, во главе которого два бывших президента республики.
2021-07-11T01:04:44+03:00
2021-07-11T01:04:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:04, 11 июля 2021
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