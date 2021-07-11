Космическая компания Virgin Galactic должна сегодня отправить на орбиту своего основателя Ричарда Брэнсона

Таким образом он рекламирует сервис по отправке в космос туристов.

На борту корабля VSS Unity, помимо двух пилотов, будет миллиардер Ричард Брэнсон и три представителя руководства Virgin Galactic. Таким образом семидесятилетний основатель компании намерен протестировать аппарат и показать миру, что его сервис может безопасно доставлять людей на орбиту.

Предполагается, что Virgin Galactic начнёт отправлять туристов уже в следующем году. Полёт стоит около двухсот тысяч долларов. Билеты на такое путешествие уже забронировали почти шестьсот человек.

Брэнсон решил провести запуск на девять дней раньше, чем это сделает его конкурент, предприниматель Джэфф Безос. На этой неделе в его компании Blue Origin уже отказались считать полёт Virgin Galactic космическим. Там подчёркивали, что VSS Unity поднимется на высоту около девяноста километров над землёй, и это ниже линии Кармана, которая считается границей между атмосферой Земли и космосом.

Ранее у Virgin Galactic уже был неудачный запуск с людьми на борту. В 2014-ом году её корабль VSS Enterprise разбился, в результате чего погиб пилот.