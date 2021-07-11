Практически все очаги пожаров в Челябинской области локализованы

В МЧС утверждают, что ситуация находится под контролем. Тем временем власти разрабатывают меры по ликвидации последствий.

Уже сегодня люди начнут получать материальную помощь, сообщила пресс-служба областного правительства. Ранее там анонсировали единоразовые выплаты для пострадавших в размере 10 тысяч рублей на неотложные нужды. Те, кто утратил имущество — полностью или частично – получат по 100 или 50 тысяч, в зависимости от степени утраты. Отмечается, что рабочая группа при региональном Минстрое вместе с властями Карталинского района будет работать с каждой семьей по определению ущерба и решению вопросов восстановления жилья.

Накануне президент Владимир Путин, заслушав доклад губернатора Челябинской области Алексея Текслера о ситуации в регионе, поручил сформулировать предложения по жилью. Глава государства также поручил организовать продолжение летнего отдыха более 100 детей, эвакуированных из оздоровительного лагеря и интерната, на Черноморском побережье. Распоряжение дано правительству, администрации президента и управделами Кремля.

В результате лесных пожаров в Челябинской области один человек погиб, 18 обратились за медицинской помощью, около 180 были эвакуированы. Сгорели свыше 70 строений, в том числе около полсотни жилых.