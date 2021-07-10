Один из пострадавших в результате инцидента с катером в Петербурге умер.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает интернет издание «Фонтанка». По сведениям издания, 61-летний капитан катера в настоящее время находится в городской больнице в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось, что на борту моторного катера было девять пассажиров, включая троих детей. В результате столкновения с ограждением Дудергофского канала все они оказались в воде и позже госпитализированы с различными травмами и переломами. Сообщалось также, что все взрослые на катере были пьяны.
2021-07-10T23:50:43+03:00
2021-07-10T23:50:47+03:00
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23:50, 10 июля 2021
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