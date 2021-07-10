Мэр города свердловского г. Камышлов дал интервью на фоне надписи «Боже, храни андеграунд и Навального».

Видеоролик с интервью Алексея Половникова опубликовал кандидат в депутаты Госдумы от «Яблока» Владислав Постников. Съемка проходила на исторической улице, реконструкция которой обошлась в 89 миллионов рублей, а конкурс на ее благоустройство был проведен при участии единственной компании-претендента. Как сообщает телеканал «Дождь», В Камышлове надпись уже закрасили.