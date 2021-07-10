Туркмения перебрасывает тяжелую технику к границе с Афганистаном

Как сообщает портал Turkmen.news, в приграничный город Серхетабад накануне прибыл эшелон с танками, пушками и бронетранспортерами. За последние трое суток в туркменских военных частях в районе границы с Афганистаном не раз объявляли тревогу, а на границе с афганской стороны раздавалась стрельба. Turkmen.news отмечает также, что туркменские офицеры эвакуируют семьи подальше от границы с Афганистаном.
2021-07-10T23:06:46+03:00
2021-07-10T23:06:46+03:00
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23:06, 10 июля 2021
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