Туркмения перебрасывает тяжелую технику к границе с Афганистаном

Как сообщает портал Turkmen.news, в приграничный город Серхетабад накануне прибыл эшелон с танками, пушками и бронетранспортерами. За последние трое суток в туркменских военных частях в районе границы с Афганистаном не раз объявляли тревогу, а на границе с афганской стороны раздавалась стрельба. Turkmen.news отмечает также, что туркменские офицеры эвакуируют семьи подальше от границы с Афганистаном.