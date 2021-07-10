«Аэрофлот» рекомендует пассажирам заранее приезжать в аэропорт Шереметьево для регистрации на рейс

Рекомендация касается как пассажиров, которые летят через международный терминал D, так и тех, кто полетит внутренними рейсами. Как сообщил официальный представитель перевозчика Михаил Демин, время обслуживания пассажиров может увеличиться из-за формальностей, связанных с коронавирусными ограничениями. У пассажиров проверяют ПЦР-тесты, срок их действия и соответствие персональным данным. Из-за этого в аэропорту у стоек регистрации сегодня выстроились длинные очереди.