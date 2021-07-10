«Аэрофлот» рекомендует пассажирам заранее приезжать в аэропорт Шереметьево для регистрации на рейс

Рекомендация касается как пассажиров, которые летят через международный терминал D, так и тех, кто полетит внутренними рейсами. Как сообщил официальный представитель перевозчика Михаил Демин, время обслуживания пассажиров может увеличиться из-за формальностей, связанных с коронавирусными ограничениями. У пассажиров проверяют ПЦР-тесты, срок их действия и соответствие персональным данным. Из-за этого в аэропорту у стоек регистрации сегодня выстроились длинные очереди.
2021-07-10T23:06:05+03:00
2021-07-10T23:06:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:06, 10 июля 2021
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