Пилот легкомоторного самолета совершил аварийную посадку на автодорогу в Коми

Как передает ТАСС, в результате инцидента в Печорском районе никто не пострадал, воздушное судно не повреждено. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. По предварительным данным, самолет вылетел с аэродрома города Печора для патрулирования лесных участков. На борту находились два человека. В полете возникла технеисправность.