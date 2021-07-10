Пилот легкомоторного самолета совершил аварийную посадку на автодорогу в Коми

Как передает ТАСС, в результате инцидента в Печорском районе никто не пострадал, воздушное судно не повреждено. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. По предварительным данным, самолет вылетел с аэродрома города Печора для патрулирования лесных участков. На борту находились два человека. В полете возникла технеисправность.
2021-07-10T23:05:21+03:00
2021-07-10T23:16:41+03:00
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23:05, 10 июля 2021
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