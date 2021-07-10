В Грозном полицейские сводного отряда МВД застрелили напавшего на них с ножом

Как сообщает республиканское управления СК, нападение произошло на стационарном посту на въезде в один из районов Грозного. Сами полицейские не пострадали. Личность нападавшего уже установлена — это житель Грозного 1993 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Следствие сейчас устанавливает возможные мотивы нападавшего.