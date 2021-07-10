Члены столичной ОНК не смогли навестить экс-главу внутренней безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина в СИЗО «Лефортово»

Как рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, администрация СИЗО отказала правозащитникам на том основании, все прибывающие заключенные из-за коронавируса должны проходить трёхнедельный карантин. Ранее сообщалось, что 1 июля Пичугина, осужденного на пожизненный срок, неожиданно этапировали из колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области, в Москву. То, что он доставлен в СИЗО «Лефортово», через неделю сообщила мать заключенного. Предположительно, Пичугина намерены допросить по уголовному делу бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского.
2021-07-10T23:02:55+03:00
2021-07-10T23:02:55+03:00
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23:02, 10 июля 2021
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