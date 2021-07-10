В компании миллиардера Джеффа Безоса отказались признать предстоящий полет конкурента Ричарда Брэнсона космическим

Самый богатый человек в мире – американский миллиардер Джефф Безос собирается в космос 20 июля. Он полетит на собственном корабле Нью Шеппард. На его приоритеты претендует британец Ричард Брэнсон, которые намерен оторваться от Земли на 9 дней раньше – в ближайшее воскресенье на своем Юнити. В компании Безоса Верджин Галактик заявили, что этот полет считать космическим нельзя и привели научно обоснованные аргументы. Ученые считают, что граница открытого космоса, которую они называют линией Кармана, располагается на высоте 100 километров. Брэнсон ранее объявил, что его летательный аппарат поднимется на 88 километров вверх. Нью Шеппард же пересечет воображаемую линию. Кроме того, на орбиту судно Безоса доставит ракета, а Брэнсон полетит на сверхвысотном самолете. Зато конкурентов объединяет желание поставить на рельсы регулярные полеты, за которые они намерены брать до 250 тысяч долларов с человека.

До сего дня космических туристов было всего семеро и все они выходили на орбиту на российском корабле Союз.