Председатель ЦИК Элла Памфилова отвергла слухи о возможном переносе выборов в Думу с осени на более поздний срок

В интервью ТАСС она заявила, что никаких обсуждений на этот счет не ведется, избирательный процесс уже идет и ЦИК исходит из того, что выборы пройдут 17, 18 и 19 сентября. На днях пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также говорил, что ему ничего не известно о том, допускают ли в Кремле возможность переноса голосования.

Ранее сегодня интернет издание «Ура.ру» сообщило, что российские власти якобы обсуждают идею переноса выборов в Госдуму с сентября на конец текущего года или на следующую весну из-за распространения коронавируса и принятия непопулярных карантинных мер, которые могут сказаться на рейтингах единороссов. Между тем, политолог Кирилл Рогов считает, что обсуждение вопроса о переносе выборов в ГД было бы логичным в условиях сложной эпидемиологической ситуации в стране.

Между тем, то что никаких обсуждений возможного переноса выборов в ГД не ведется, подтвердили и представители ЕР и КПРФ.