Энтомологическое общество США подберет новые имена «цыганскому мотыльку» и «цыганскому муравью», так как считает эти названия оскорбительными. Об этом сообщает американский портал NPR со ссылкой на директора организации Криса Стелцига. Общество составляет базу данных, в которой содержится более двух тысяч общепринятых названий насекомых, а также их обозначения на латыни. Базу постоянно корректируют, но, как правило, по научным причинам.