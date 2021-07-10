Энтомологическое общество США подберет новые имена «цыганскому мотыльку» и «цыганскому муравью», так как считает эти названия оскорбительными. Об этом сообщает американский портал NPR со ссылкой на директора организации Криса Стелцига. Общество составляет базу данных, в которой содержится более двух тысяч общепринятых названий насекомых, а также их обозначения на латыни. Базу постоянно корректируют, но, как правило, по научным причинам.
2021-07-10T21:08:16+03:00
2021-07-10T21:08:16+03:00
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21:08, 10 июля 2021
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