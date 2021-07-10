После обрушения многоэтажного жилого дома в Майами власти закрыли на ремонт здание окружного суда

По сведениям Ассошиэйтед Пресс, в ходе проверки 28-этажного здания, построенного еще в 1928 году, у инженеров возникли опасения относительно безопасности конструкции. Несмотря на то, что проверяющие советовали освободить только этажи с 16 и выше, власти решили полностью закрыть здание на время проведения работ. Сотрудники будут переведены на удаленный режим работы. Многоэтажный жилой дом в Майами обрушился в ночь на 24 июня. 7 июля власти прекратили спасательную операцию, теперь на месте катастрофы ищут тела погибших. По последним данным, погибли 86 человек, судьба еще 43 остается неизвестной.