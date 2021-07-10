Власти Кубы ужесточили ограничения для прибывающих в республику из-за рубежа

На фоне ухудшающейся эпидемиологической обстановки самостоятельно путешествующие иностранцы и граждане Кубы после въезда должны будут находится в изоляции 14 дней, а не 7, как было раньше. Норма не распространяется на туристов, приезжающих на курорты по путевкам.
2021-07-10T21:06:29+03:00
2021-07-10T21:06:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:06, 10 июля 2021
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