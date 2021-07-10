В германском округе Анхальт-Биттерфельд из-за хакерской атаки объявлен режим ЧС

Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, городская компьютерная сеть парализована на две недели. 6 июля неизвестные атаковали районные серверы и зашифровали неопределенное количество файлов. Из-за этого все критические системы отключили от сети, чтобы не допустить утечки данных. Предполагается, что цель атаки — вымогательство. Из-за отключения сетей многие жители региона с населением 157 тыс. чел. не могут получать социальные выплаты. Власти пока не уточняют, кто мог стоять за кибератакой.
2021-07-10T21:05:30+03:00
2021-07-10T21:05:30+03:00
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21:05, 10 июля 2021
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