Следователи в Петербурге возбудили уголовное дело после инцидента с катером, который врезался в опору моста на Дудергофском канале. По данным следствия, на борту частного маломерного судна находились девять пассажиров, в т.ч. трое детей, — они оказались в воде и получили травмы и переломы. Один человек находится в состоянии клинической смерти. По предварительной информации, все взрослые на катере были пьяны.