Следователи в Петербурге возбудили уголовное дело после инцидента с катером, который врезался в опору моста на Дудергофском канале. По данным следствия, на борту частного маломерного судна находились девять пассажиров, в т.ч. трое детей, — они оказались в воде и получили травмы и переломы. Один человек находится в состоянии клинической смерти. По предварительной информации, все взрослые на катере были пьяны.
2021-07-10T21:04:47+03:00
2021-07-10T21:04:47+03:00
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21:04, 10 июля 2021
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