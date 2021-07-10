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20:36, 10 июля 2021

Литва намерена выделить 42 миллиона евро на укрепление границы с Белоруссией..

Как рассказал немецкой прессе посол Литвы в Германии Рамунас Мисюлис, деньги потратят на постройку ограждений на границе, а также усовершенствование системы наблюдения. Дипломат подчеркнул, что Литва рассматривает приток нелегальных мигрантов как «гибридную агрессию» со стороны Беларуси, которая отказалась контролировать поток нелегальных мигрантов . Протяженность заграждения составит 30 км. Его возведут на самом проблемном отрезки границы с Белоруссией. Стену начали возводить 9 июля.


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