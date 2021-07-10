Телефонные мошенники снова попытались обмануть 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк. Пенсионер вовремя понял, что его пытаются обокрасть, и обратился в полицию. Ветеран рассказал полицейским, что 7 июля ему поочередно звонили люди, которые представлялись сотрудниками Пенсионного фонда и судебными приставами. Они утверждали, что пенсионер, якобы, задолжал 75 тысяч рублей за аренду банковской ячейки. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество. В начале июня стало известно, что телефонный мошенник под видом полицейского убедил Пронина снять со счета 400 тысяч рублей и передать их третьему лицу.