Телефонные мошенники снова попытались обмануть 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк. Пенсионер вовремя понял, что его пытаются обокрасть, и обратился в полицию. Ветеран рассказал полицейским, что 7 июля ему поочередно звонили люди, которые представлялись сотрудниками Пенсионного фонда и судебными приставами. Они утверждали, что пенсионер, якобы, задолжал 75 тысяч рублей за аренду банковской ячейки. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество. В начале июня стало известно, что телефонный мошенник под видом полицейского убедил Пронина снять со счета 400 тысяч рублей и передать их третьему лицу.
2021-07-10T20:35:16+03:00
2021-07-10T20:35:16+03:00
https://echo.msk.ru/news/2868988-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:35, 10 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Управление из космоса – к новой стратегии национальной безопасности Но дело не только в том, что начальство ушло в астрал и не желает возвращаться оттуда. В армии, когда солдат заступает на караул, он произносит священную формулу: «Охране и обороне подлежит…» — дальше перечисляется, что именно он охраняет…