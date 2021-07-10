Российские полицейские передали немецким коллегам гражданина Азербайджана

В ФРГ Эльшада Азизова подозревают во взрыве гранаты в 2016 г. у развлекательного заведения в немецком Саарбрюккене. Как рассказала ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, передача состоялась в московском аэропорту Домодедово. По предварительным данным, нападение в Саарбрюккене было совершено на национальной почве. Немецкие правоохранители инкриминируют подозреваемому попытку убийства. В 2018 году в Нижнем Новгороде Азизова задержали за два грабежа. Он получил 3,5 года колонии и после освобождения был передан Германии.