В Тольятти введен режим ЧС из-за пожара в городском лесничестве

Как сообщил в своем инстаграме глава города Николай Ренц, огонь охватил территорию в 35 га. Погибших и пострадавших, а также распространения огня на населенные пункты удалось избежать. Для проведения возможной эвакуации из санатория «Лесной», где находятся 224 человека, подготовлены 11 автобусов. К тушению привлечены силы Волжского спасательного центра МЧС, задействован вертолет Ми-8.