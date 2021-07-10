В Тольятти введен режим ЧС из-за пожара в городском лесничестве

Как сообщил в своем инстаграме глава города Николай Ренц, огонь охватил территорию в 35 га. Погибших и пострадавших, а также распространения огня на населенные пункты удалось избежать. Для проведения возможной эвакуации из санатория «Лесной», где находятся 224 человека, подготовлены 11 автобусов. К тушению привлечены силы Волжского спасательного центра МЧС, задействован вертолет Ми-8.
2021-07-10T20:33:22+03:00
2021-07-10T20:33:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:33, 10 июля 2021
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