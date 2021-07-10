Газета «Франкфуртер альгемайне цайтунг» сообщает, что компьютерная сеть германского округа Анхальт-Биттерфельд парализована на две недели. Это произошло, как утверждает издание, после совершенной во вторник хакерской атаки. Во всей федеральной земле Саксония-Анхальт объявлен режим чрезвычайной ситуации. Злоумышленники, вероятно, использовали вирусы-вымогатели. Власти округа с населением 157 тыс. человек из-за выхода из строя серверов временно не могут выплачивать социальные пособия и оперативно обрабатывать поступающие от граждан обращения. К расследованию подключено Федеральное управление информационной безопасности. Кто может быть причастен к кибератаке, не уточняется.
2021-07-10T20:05:21+03:00
2021-07-10T20:05:21+03:00
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20:05, 10 июля 2021
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