Газета «Франкфуртер альгемайне цайтунг» сообщает, что компьютерная сеть германского округа Анхальт-Биттерфельд парализована на две недели. Это произошло, как утверждает издание, после совершенной во вторник хакерской атаки. Во всей федеральной земле Саксония-Анхальт объявлен режим чрезвычайной ситуации. Злоумышленники, вероятно, использовали вирусы-вымогатели. Власти округа с населением 157 тыс. человек из-за выхода из строя серверов временно не могут выплачивать социальные пособия и оперативно обрабатывать поступающие от граждан обращения. К расследованию подключено Федеральное управление информационной безопасности. Кто может быть причастен к кибератаке, не уточняется.