Пожар на площади 35 га охватил Тольяттинскоее городское лесничество

Как сообщили «Интерфаксу» в региональном управлении МЧС, погибших и пострадавших, а также угрозы распространения огня на населенные пункты нет. Между тем, для проведения возможной эвакуации из санатория «Лесной», где находятся 224 человека, подготовлены 11 автобусов. Распространению огня способствуют порывы ветра с переменным направлением. Для усиления группировки на месте пожара привлечены силы Волжского спасательного центра МЧС, задействован вертолет МИ-8.