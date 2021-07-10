Пожар на площади 35 га охватил Тольяттинскоее городское лесничество

Как сообщили «Интерфаксу» в региональном управлении МЧС, погибших и пострадавших, а также угрозы распространения огня на населенные пункты нет. Между тем, для проведения возможной эвакуации из санатория «Лесной», где находятся 224 человека, подготовлены 11 автобусов. Распространению огня способствуют порывы ветра с переменным направлением. Для усиления группировки на месте пожара привлечены силы Волжского спасательного центра МЧС, задействован вертолет МИ-8.
2021-07-10T20:04:27+03:00
2021-07-10T20:04:27+03:00
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20:04, 10 июля 2021
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