Председатель ЦИК Элла Памфилова отвергла слухи о возможном переносе выборов в Думу с осени на более поздний срок

В интервью ТАСС она заявила, что никаких обсуждений на этот счет не ведется, избирательный процесс уже идет и ЦИК исходит из того, что выборы пройдут 17, 18 и 19 сентября. Ранее интернет издание «Ура.ру» сообщило, что российские власти якобы обсуждают идею переноса выборов в Госдуму с сентября на конец текущего года или на следующую весну из-за распространения коронавируса и принятия непопулярных карантинных мер, которые не способствуют рейтингам единороссов.
2021-07-10T20:02:54+03:00
2021-07-10T20:06:34+03:00
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20:02, 10 июля 2021
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