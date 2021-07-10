Председатель ЦИК Элла Памфилова отвергла слухи о возможном переносе выборов в Думу с осени на более поздний срок

В интервью ТАСС она заявила, что никаких обсуждений на этот счет не ведется, избирательный процесс уже идет и ЦИК исходит из того, что выборы пройдут 17, 18 и 19 сентября. Ранее интернет издание «Ура.ру» сообщило, что российские власти якобы обсуждают идею переноса выборов в Госдуму с сентября на конец текущего года или на следующую весну из-за распространения коронавируса и принятия непопулярных карантинных мер, которые не способствуют рейтингам единороссов.