Туркмения стягивает в город Серхетабад на границе с Афганистаном тяжелую военную технику

Как сообщает информационный ресурс Turkmen.news со ссылкой на свои источники, это происходит на фоне приближающейся к туркменским границам боевиков группировки «Талибан» (движение «Талибан» запрещено в России). В последние сутки, по сведениям издания, в указанном районе были слышны звуки стрельбы и несколько мощных взрывов, доносившихся с афганской территории. Тем временем туркменские офицеры эвакуируют семьи подальше от границы с Афганистаном. Несколькими днями ранее Туркмения закрыла один из своих пограничных пунктов из-за того, что сопредельная территория оказалась под контролем талибов.
2021-07-10T19:36:48+03:00
2021-07-10T19:36:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:36, 10 июля 2021
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