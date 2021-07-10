Туркмения стягивает в город Серхетабад на границе с Афганистаном тяжелую военную технику

Как сообщает информационный ресурс Turkmen.news со ссылкой на свои источники, это происходит на фоне приближающейся к туркменским границам боевиков группировки «Талибан» (движение «Талибан» запрещено в России). В последние сутки, по сведениям издания, в указанном районе были слышны звуки стрельбы и несколько мощных взрывов, доносившихся с афганской территории. Тем временем туркменские офицеры эвакуируют семьи подальше от границы с Афганистаном. Несколькими днями ранее Туркмения закрыла один из своих пограничных пунктов из-за того, что сопредельная территория оказалась под контролем талибов.