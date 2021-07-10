Председатель ЦИК заявила, что никаких обсуждений возможного переноса выборов в ГД на более поздний срок не ведется

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила ТАСС, что никаких обсуждений возможного переноса выборов в ГД с сентября на более поздний срок не ведется. По ее словам, избирательный процесс уже запущен. ЦИК, по ее словам, строит работу исходя из того, что выборы состоятся

в соответствии с указом президента и голосование пройдет 17, 18 и 19 сентября.

Ранее издание «Ура.ру» сообщило, что российские власти якобы обсуждают идею переноса выборов в Госдуму с сентября на конец года или следующую весну в связи с распространением коронавирусной инфекции и запретами в регионах, которые не способствуют рейтингам единороссов.