Лодка с восемью пассажирами врезалась в металлическую опору моста через Дудергофский канал в Санкт-Петербурге

Лодка с восемью пассажирами, включая троих детей, врезалась в металлическую опору моста через Дудергофский канал в Санкт-Петербурге. Как передает РИА Новости со ссылкой на городское управление МЧС, при столкновении три человека упали в воду. По сведениям сайта 78.ru, трех детей в возрасте от четырех до 10 лет госпитализировали в состоянии средней тяжести. По данным МВД, у одного из них сильные переломы. Одного мужчину доставили в больницу в состоянии клинической смерти, а женщину — в тяжелом и шоковом состоянии. Телеграм-канал «112» утверждает, что также пострадали два человека, находившихся на мосту.