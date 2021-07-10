Лодка с восемью пассажирами врезалась в металлическую опору моста через Дудергофский канал в Санкт-Петербурге

Лодка с восемью пассажирами, включая троих детей, врезалась в металлическую опору моста через Дудергофский канал в Санкт-Петербурге. Как передает РИА Новости со ссылкой на городское управление МЧС, при столкновении три человека упали в воду. По сведениям сайта 78.ru, трех детей в возрасте от четырех до 10 лет госпитализировали в состоянии средней тяжести. По данным МВД, у одного из них сильные переломы. Одного мужчину доставили в больницу в состоянии клинической смерти, а женщину — в тяжелом и шоковом состоянии. Телеграм-канал «112» утверждает, что также пострадали два человека, находившихся на мосту.
2021-07-10T19:34:06+03:00
2021-07-10T19:34:06+03:00
https://echo.msk.ru/news/2868970-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:34, 10 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Управление из космоса – к новой стратегии национальной безопасности Но дело не только в том, что начальство ушло в астрал и не желает возвращаться оттуда. В армии, когда солдат заступает на караул, он произносит священную формулу: «Охране и обороне подлежит…» — дальше перечисляется, что именно он охраняет…