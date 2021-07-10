Тысячи москвичей сегодня привились вакциной от коронавируса «КовиВак»

В результате, как сообщает «Интерфакс» без ссылки на источник, к вечеру запасы препарата были практически исчерпаны. По данным сайта мэра и правительства Москвы, вакцина «КовиВак» поступила в 14 павильонов «Здоровая Москва». В каждый из павильонов завезли не более 850 доз препарата. Пока неясно, продолжится ли вакцинация Ковиваком завтра. Предыдущая партия «КовиВака» была доставлена в московские пункты вакцинации 25 июня. Тогда вакцина закончилась за три дня.