Тысячи москвичей сегодня привились вакциной от коронавируса «КовиВак»

В результате, как сообщает «Интерфакс» без ссылки на источник, к вечеру запасы препарата были практически исчерпаны. По данным сайта мэра и правительства Москвы, вакцина «КовиВак» поступила в 14 павильонов «Здоровая Москва». В каждый из павильонов завезли не более 850 доз препарата. Пока неясно, продолжится ли вакцинация Ковиваком завтра. Предыдущая партия «КовиВака» была доставлена в московские пункты вакцинации 25 июня. Тогда вакцина закончилась за три дня.
2021-07-10T19:31:36+03:00
2021-07-10T19:31:36+03:00
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19:31, 10 июля 2021
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