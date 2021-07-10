В центре Парижа злоумышленник ранил испанского туриста

Как передает телеканал Бэ-эф-эм, неподалеку от парижской мэрии преступник ударил иностранца в горло канцелярским ножом. Между тем, продавец, ставший жертвой нападения во французской коммуне Кле-Суйи умер от ножевых ранений, — сообщает радиостанция «Франс энфо». Ранее сообщалось, что на продавца напал вооруженный ножом недовольный посетитель ТЦ. В результате стычки пострадал еще один человек, который в настоящее время находится в больнице в тяжелом состоянии. Подозреваемый задержан.
2021-07-10T19:06:15+03:00
2021-07-10T19:06:15+03:00
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19:06, 10 июля 2021
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