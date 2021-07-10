Соединенные штаты Америки пока не намерены отправлять своих военных в Гаити, где был убит президент страны Жовенель Моиз. В ООН тоже не дают определенного ответа.

Власти Гаити полагают, что не справятся с охраной важных объектов инфраструктуры – морских портов, воздушных гаваней, нефтехранилищ. В Пентагоне Рейтер подтвердили, что речь идет примерно о пятистах военных. Об этом контингенте шла речь в беседе премьера Гаита Клода Джозева и госсекретаря США Энтони Блинкена. Тем не менее источник агентства сообщил, что пока планов помогать нынешним властям Гаити живой силой и техникой нет. В ООН заявили, что не получали соответствующих запросов из карибской страны, а источник ТАСС уверяет, что на закрытом заседании Совета Безопасности, которое прошло 8 июля, этот вопрос не обсуждался. Принять решение об отправке миротворцев в Гаити или любую другую страну может только этот орган.

Выборы президента и парламента Гаити назначены на 26 сентября. Второй тур, если потребуется, состоится в ноябре.