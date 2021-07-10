Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти стала победительницей Уимблдонского теннисного турнира

В финале третьего в сезоне турнира Большого шлема Барти обыграла чешку Каролину Плишкову. Встреча продолжалась почти 2 часа. Это первая в карьере Барти победа на Уимблдоне.
2021-07-10T18:39:02+03:00
2021-07-10T18:39:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:39, 10 июля 2021
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