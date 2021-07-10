В компании миллиардера Безоса отказались признавать предстоящий завтра полет Ричарда Брэнсона космическим

В Blue Origin заявили, что в отличие от «высотного самолета» Брэнсона Unity их корабль New Shepard пролетит выше 100 км, что считается границей космоса. Брэнсон полетит в космос 11 июля, Джефф Безос — 20-го. Противостояние между Blue Origin и Virgin Galactic усилилось в преддверии полетов их основателей.