В компании миллиардера Безоса отказались признавать предстоящий завтра полет Ричарда Брэнсона космическим

В Blue Origin заявили, что в отличие от «высотного самолета» Брэнсона Unity их корабль New Shepard пролетит выше 100 км, что считается границей космоса. Брэнсон полетит в космос 11 июля, Джефф Безос — 20-го. Противостояние между Blue Origin и Virgin Galactic усилилось в преддверии полетов их основателей.
2021-07-10T18:38:14+03:00
2021-07-10T18:38:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:38, 10 июля 2021
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