Патриарх Кирилл попросил власти поддержать закон, запрещающий иностранцам пользоваться суррогатным материнством в РФ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать законопроект, запрещающий иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства в России. В обращении на сайте Московского патриархата говорится, что иностранцы пользуются услугами суррогатного материнства для «удовлетворения спроса» в детях. Эта практика, по словам Патриарха Кирилла, стала «причиной ряда смертей новорожденных, предназначавшихся для иностранных «заказчиков».