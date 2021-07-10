Патриарх Кирилл попросил власти поддержать закон, запрещающий иностранцам пользоваться суррогатным материнством в РФ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать законопроект, запрещающий иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства в России. В обращении на сайте Московского патриархата говорится, что иностранцы пользуются услугами суррогатного материнства для «удовлетворения спроса» в детях. Эта практика, по словам Патриарха Кирилла, стала «причиной ряда смертей новорожденных, предназначавшихся для иностранных «заказчиков».
2021-07-10T18:37:29+03:00
2021-07-10T18:37:29+03:00
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18:37, 10 июля 2021
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