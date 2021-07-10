Отдыхающим в Краснодарском крае без сертификата о вакцинации от COVID-19 с 1 августа будут грозить крупные штрафы

Об этом распорядились власти региона. Тем, кто прибыл на курорты с отрицательным ПЦР-тестом и не вакцинаровался в течение трех дней с заселения в гостиницу, придется выплатить 30 тыс. руб. Губернатор Вениамин Кондратьев ранее пообещал, что вакциной обеспечат всех отдыхающих – для Кубани он попросил выделить дополнительно 300 тыс. доз.