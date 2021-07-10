Выплаты пострадавшим от природных пожаров в Челябинской области, начнутся 11 июля

Об этом сообщает правительство региона. Власти ранее анонсировали единоразовые выплаты для пострадавших в размере 10 тыс. рублей на неотложные нужды. С понедельника, 12 июля, начнется фактическая работа по определению ущерба погорельцев. Власти области и спасатели утверждают, что в настоящий момент угрозы распространения огня на населенные пункты нет.